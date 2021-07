Incidente lungo la Tangenziale Est: auto si ribalta

Nel punto dell'incidente è intervenuta un'ambulanza in codice rosso, poi declassato a giallo

Traffico rallentato lungo la Tangenziale Est di Milano (A51), nel tratto Carugate Barriera Agrate, per un incidente stradale. Un'auto si è ribaltata intorno alle 15 di giovedì, stando alle prime informazioni diffuse dai soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza.

Nel punto dell'incidente è intervenuta un'ambulanza in codice rosso, poi declassato a giallo. Ad essere soccorso è un uomo di 54 anni che viaggiava sulla vettura coinvolta. Non è in pericolo di vita.

In tangenziale è arrivata anche la polizia stradale di Novate, per gestire il traffico e fare i rilievi, e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.