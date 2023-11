Traffico paralizzato in tangenziale a Milano per incidente: lunga coda

Traffico paralizzato lungo la Tangenziale Est di Milano (A51) per un incidente stradale nella serata di giovedì 9 novembre.

Lo schianto tra due veicoli, una moto e un'auto, è avvenuto attorno alle 19.30, all'altezza delle uscite Sp103 Segrate Lambrate e Rubattino.

MilanoSerravalle, l'ente che gestisce le tangenziali di Milano, ha informato che si sono formati oltre 4 chilometri di coda in direzione sud.

Tangenziale Est Coda di 4 km tra S.S. 11 C.na Gobba - Treviglio e MI - Rubattino in direzione A1 Bologna causa Incidente Occupate le corsie di marcia e sorpasso

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi e il 118, con ambulanza e automedica, per i soccorsi. Ad avere la peggio è stato il motociclista di 22 anni, che non è in pericolo di vita.