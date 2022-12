Traffico in tilt lungo le tangenziali a Milano: quattro incidenti in due ore

Un martedì pomeriggio d'incidenti, per fortuna non gravi, lungo le tangenziali di Milano. Il primo si è verificato quando mancavano pochi minuti per le 17, sulla Tangenziale Ovest (A50). Nel tratto tra l'uscita 5 Ss 494 Vigevano Lorenteggio e l'uscita 4 Cusago Bisceglie, direzione nord, due auto si sono scontrate provocando il ferimento di tre persone.

Poco dopo, sulla Tangenziale Nord (A52), tra l'uscita Vecchia Valassina / Erba / Paderno Calderara e l'uscita Ss 35 Milano - Meda, due persone sono rimaste ferite nello scontro tra due veicoli. Alle 18 è toccato alla Tangenziale Est (A51) diventare teatro di un incidente: qui solo una persona è stata soccorsa dal personale del 118.

Intorno alle 18.30, infine, sulla Tangenziale Nord ma in direzione sud (tratto Baranzate - Bollate), due uomini sono rimasti feriti in un tamponamento tra diverse auto. Tra le fasi di soccorso e quelle dei rilievi, la circolazione stradale è rimasta rallentata in modo sistematico, complice l'orario di punta degli eventi.