Traffico bloccato sulla Tangenziale Est per un doppio incidente

Traffico in tilt sulla Tangenziale Est di Milano, l'A51, in entrambe le direzioni. Due incidenti stradali nel tardo pomeriggio di giovedì hanno contribuito a bloccare la circolazione lungo l'arteria che costeggia il fianco orientale della città.

Secondo quanto riportato da Milano Serravalle, ente gestore della strada, il primo schianto si è verificato all'altezza del chilometro 8+200 tra gli svincoli di Milano Lambrate/Segrate e SS 11 Cascina Gobba - Treviglio, in direzione Nord. Pochi minuti dopo, nella direzione opposta, è successo un altro incidente. Al chilometro 6+800, tra Lambrate/Segrate e Milano Rubattino.

L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato in tangenziale tre ambulanze in codice giallo. In particolare in direzione Nord, lo schianto ha lasciato quattro feriti: due donne di 25 e 32 anni e due uomini di 33 e 60 anni.

I rilievi per comprendere la dinamica sono in mano alla polizia stradale di Assago. Poco prima si era verificato un altro incidente che ha congestionato il traffico alle porte di Milano, precisamente sulla via Emilia.