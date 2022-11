Incidente a catena in tangenziale a Milano: coda in aumento

Tamponamento a catena lungo la Tangenziale Est di Milano. Diversi veicoli, secondo quanto riferito dai soccorritori, sono rimasti coinvolti in un incidente tra diverse auto, attorno alle 10 di lunedì. Per fortuna, stando alle prime informazioni, nessuna delle persone presenti è in gravi condizioni.

Lo schianto è avvenuto nel tratto tra l'uscita 5 C.A.M.M Fantoli e l'uscita 6 Linate Forlanini in direzione nord. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) hanno inviato sul luogo due ambulanze in codice giallo. Sono 6 le persone medicate dal personale sanitario.

La dinamica dell'incidente e la gestione del traffico è affidata dalla polizia stradale di Assago, già impegnata sulla Est in un precedente incidente avvenuto un'ora prima tra le uscite 11 e 12 a Cologno Monzese. Milano Serravalle, ente gestore delle autostrade, informa che si è formata una coda di oltre 2 chilometri (in aumento).