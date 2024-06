Maxi incidente tra 4 auto sulla tangenziale a Milano: coda di 9 km

Incidente a catena lungo la Tangenziale Est di Milano martedì mattina, coda di oltre 9 chilometri. Inizia con il traffico in tilt la mattinata lungo la tangenziale milanese, l'A51, in direzione sud. Quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente nel tratto tra l'uscita 10 Palmanova Cascina Gobba e l'uscita 8/8a Sp 103 Segrate Lambrate.

Lo schianto, stando a quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), è avvenuto alle 6. Sul posto il 118 ha inviato tre mezzi tra ambulanze e automedica. Secondo le prime informazioni ad avere la peggio sono stati due uomini di 31 e 55 anni. Nessuno dei due è in pericolo di vita.

Per fare i rilievi e gestire il traffico, sulla Est sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale di Assago. MilanoSerravalle, l'ente che gestisce le Tangenziali, ha fatto sapere che lungo l'arteria si è formata una lunga coda di 9 chilometri. Si percorre su una sola corsi di marcia.

A51 Carreggiata Sud Km 12.6 Tangenziale Est Coda di 7 km tra Cologno Monzese Est e MI - Lambrate/Segrate in direzione A1 Bologna causa Incidente Incidente con quattro vetture coinvolte, traffico transita su corsia di marcia.

Aggiornamento (ore 7.10)

A51 Carreggiata Sud Km 14.6 Tangenziale Est Coda di 7 km tra S.P. 113 Cernusco sul Naviglio e MI - Lambrate/Segrate in direzione A1 Bologna causa Incidente Incidente con quattro vetture coinvolte, traffico transita su corsia di marcia.

Aggiornamento (ore 7.30)