Incidente lungo la Tangenziale Est: traffico paralizzato

Traffico in tilt lungo la Tangenziale Est di Milano (A51). Comincia col piede storto la settimana di molti automobilisti che lunedì mattina si sono messi in viaggio verso il proprio lavoro: a causa di un incidente stradale nel tratto tra le uscite Lambrate e Cascina Gobba, in direzione nord.

Secondo le prime informazioni poco dopo le 6 un'auto si è ribaltata a seguito di un incidente stradale. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, prima in codice rosso poi declassato a verde, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

L'incidente, secondo quanto riportato da Milano Serravalle, l'ente che gestisce le tangenziali attorno alla città, l'episodio si è verificato al chilometro 9+100. Lo schianto ha provocato due feriti, di 48 e 51 anni. Nessuno dei due sarebbe in gravi condizioni.