Violento schianto tra due auto in tangenziale, una prende fuoco

Una nuvola di fumo e chilometri di coda. Incidente in tangenziale Est nella mattinata di mercoledì 14 dicembre, nel tratto tra Carugate e Brugherio, in Brianza. Dopo lo schianto, che ha coinvolto una Peugeot e una Mini Coooper, una delle due vetture ha preso fuoco. Per spegnere l'incendio si sono precipitati sul posto i vigili del fuoco che hanno tenuto sotto controllo le fiamme e messo in sicurezza l'area.

L'emergenza è scattata poco prima delle 8, nell'ora di punta in cui il tratto della tangenziale meneghina è trafficato dagli automobilisti che si dirigono anche dalla Brianza a Milano. Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza è stata inviata un'autopompa. Nell'incidente è rimasta lievemente ferita una donna di 56 anni, soccorsa sul posto.

La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia stradale, anche se appare verosimile che sia stata la Peugeot a tamponare la Mini. Per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi, la viabilità ha subito ripercussioni e nel tratto si sono registrate code fino a tre chilometri.