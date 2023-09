Incidenti in tangenziale a Milano: traffico in tilt

Lunghe code sulla Tangenziale Est di Milano (A51), in direzione Sud, a causa di due incidenti stradali avvenuti nella mattinata di venerdì.

Negli scontri sono rimasti coinvolti diversi veicoli ma per fortuna in nessuno dei casi ci sono state gravi conseguenze per automobilisti e passeggeri.

Milano Serravalle, l'ente che gestisce le tangenziali, sul proprio portale ha comunicato che per via di uno degli incidenti l'entrata E. T.E. S da C.A.M.M. allo svincolo di C.A.M.M. in direzione A1 Bologna è stata chiusa.

L'altro incidente è avvenuto al chilometro 5+200, tra Milano - Rubattino e Milano - viale Forlanini/Linate in direzione A1 Bologna.