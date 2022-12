Incidente in Tangenziale Est, muore un 47enne

Un altro incidente mortale dopo quello in Gioia dove ha perso la vita una 23enne. Il fatto è avvenuto sulla tangenziale Est di Milano all'uscita per Vimercate (Monza), come scrive MonzaToday, all'altezza di Torri Bianche. Il fatto è avvenuto intorno alle 12 di sabato 3 dicembre.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, un'auto ha sbandato per poi schiantarsi contro la cuspide che divide la corsia principale dallo svincolo. Il conducente, di 47 anni, è morto sul colpo mentre la moglie di 43 anni, che era seduta al suo fianco, è stata trasportata in gravi condizioni al San Gerardo di Monza.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e un'automedica. Dalle prime ricostruzioni è emerso che il 47enne, al volante di una Opel Astra Station Wagon, stava viaggiando in direzione Usmate quando ha perso il controllo della macchina: forse un malore o un colpo di sonno, le cause sono da accertare. Per il violento impatto contro il guardrail, l'automobile è stata sventrata. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.