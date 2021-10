Incidente sulla tangenziale, scende dall'auto dopo l'incidente: travolto e ucciso

Un ragazzo di 24 anni è morto in un incidente stradale sulla Tangenziale Ovest di Milano all'alba di domenica 24 ottobre.

Tutto è accaduto intorno alle 5:15 tra le uscite di Assago e Corsico (direzione Nord), come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L'esatta dinamica della tragedia è al vaglio della Polstrada, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che l'auto su cui viaggiava il 24enne, in compagnia di altri tre ragazzi tra i 23 e i 26 anni, abbia prima impattato contro un camion. Un urto violento in cui tutti e quattro sono rimasti lievemente feriti.

La tragedia si è consumata pochi istanti dopo: il 24enne, uscito dall'abitacolo, è stato travolto e ucciso da un'automobile di passaggio. Un impatto tremendo che gli è stato fatale; ogni tentativo di soccorso è stato inutile: la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 24enne. Meno gravi, ma sotto shock, invece, gli amici del 24enne che sono stati trasportati negli ospedali della città in codice giallo e verde. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale.