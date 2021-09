Incidente in tangenziale nord, donna ha un malore e si schianta contro guardrail: gravissima

Il 118 l'ha trasportata al San Raffaele in codice rosso

Stava guidando la sua auto sulla tangenziale quando all'improvviso ha accusato un malore e si è schiantata, per fortuna non in modo violento, contro il guardrail. Incidente sulla a52 nord, la tangenziale nord, all'altezza di Sesto San Giovanni (Milano).

A venire soccorsa, dopo aver avuto un ictus mentre si trovava alla guida, è stata una donna di 64 anni. Il personale del 118, accorso sul posto con un'ambulanza, l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale san Raffaele di Milano. Gravi, a causa del malore e non dell'impatto, le sue condizioni.

Ad intervenire sul posto anche la polizia stradale. Il sinistro, per fortuna, non ha coinvolto altri veicoli.