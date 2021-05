Grave incidente sulla Tangenziale Nord, camion devastato e coda di 5 km fino alla Est

Coda di 5 chilometri in aumento, un camion distrutto e due uomini feriti. È il bilancio di un'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì lungo la Tangenziale Nord di Milano, altezza Sesto San Giovanni, alle 16.30.

A riferire l'accaduto è il 118 che sul posto è intervenuto con due ambulanze e l'elisoccorso. Il personale sanitario ha subito constato che nessuno dei due feriti, due uomini di 43 e 48 anni, era in gravi condizioni. Questo nonostante i danni materiali a uno dei camion coinvolti (foto). I due sono stati portati in ospedale, uno a Sesto in codice verde e l'altro al San Raffaele in giallo, con l'eliambulanza.

Coda di 5 km in tangenziale

Per fare i rilievi e comprendere la dinamica sono arrivati anche gli uomini della polizia stradale, comparto Milano. Nello schianto sono rimasti coinvolti due camion. Dalle immagini è evidente che la cabina di guida uno dei mezzi coinvolti è stata quasi divelta, probabilmente dal carico stesso del camion. Un'ipotesi confermata dai vigili del fuoco di Monza e Brianza, intervenuti per rimuovere il conducente dalle lamiere della sua cabina guida.

Serravalle, gestore della Tangenziale, ha fatto sapere che in direzione Nord c'è una lunga coda di oltre 5 chilometri (in aumento). Il traffico resterà in tilt fino alla fine della rimozione dei mezzi da parte dei pompieri al lavoro con l'autopompa con scala di Monza, il carro fiamma di Lissone, e l'autogrù di Milano.