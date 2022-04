Incidente sulla tangenziale ovest di Milano, traffico in tilt e code per 15km

Traffico paralizzato sulla Tangenziale Ovesst di Milano (in direzione sud) nella mattinata di giovedì 14 aprile a causa di un incidente che si è verificato nel tratto tra le uscite di Corsico/Gaggiano e l'innesto con l'autostrada A7 Milano-Genova.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 7:30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto, oltre alla Polstrada, sono state inviate due ambulanze in codice giallo e per il momento non risultano esserci feriti gravi.

Pesanti, invece le conseguenze sulla circolazione: Milano-Serravalle segnala traffico intenso da Settimo Milanese fino ad Assago; per percorrere i circa 15 chilometri che separano le due uscite ci vogliono circa 50 minuti. Traffico intenso anche sulla carreggiata nord della tangenziale ovest tra San Giuliano e Corsico.