Incidente sull'autostrada A7, grave un motociclista

Incidente sull'Autostrada A7 Milano-Genova (all'altezza con lo svincolo per la tangenziale ovest) nella serata di lunedì 17 aprile. Un motociclista è rimasto gravemente ferito dopo essere rovinato a terra

Tutto è accaduto pochi minuti poco le 19, come appreso da MilanoToday. In seguito al sinistro, avvenuto all'atezza del Forum, in direzione Genova, si sono formate lunghe code sia sulla Tangenziale Ovest (sia in direzione nord che sud) e sull'Autostrada A7 (in direzione Genova). Sul posto sono al lavoro anche gli agenti della polstrada.

Per il momento non riusciamo a darvi ulteriori dettagli perché Regione Lombardia ha deciso di bloccare l'accesso al sito del 118 a tutti i giornalisti.