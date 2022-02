Incidente sulla tangenziale ovest: code e 2 feriti

Due persone portate in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni, e traffico congestionato. Questi gli effetti dell'incidente tra un camion e un'auto avvenuto poco prima delle 14 di giovedì 17 febbraio sulla tangenziale ovest di Milano, nel tratto dell'innesto tra la strada statale 11 e la A4, all'altezza di Rho.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza ed elisoccorso (che poi è stato fatto rientrare), e vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina a Milano. Inizialmente si temeva che nello schianto una delle persone coinvolte fosse rimasta incastrata tra le lamiere, all'arrivo dei soccorsi, invece, il conducente del mezzo pesante, quello dell'auto e il passeggero erano tutti e tre fuori dai veicoli. Illeso il primo; mentre gli altri due - un 26enne e un 52enne stranieri - sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano per i traumi riportati.

Al momento dell'arrivo dell'ambulanza, i due feriti erano svegli e non si trovano in pericolo di vita. L'impatto tra il camion e l'auto è avvenuto lateralmente per cause ancora in via di accertamento.

