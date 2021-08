Incidente in tangenziale ovest ad Assago (Milano), traffico in tilt e 2 ferite (tra cui una bimba)

Almeno cinque persone soccorse, tra cui una bimba piccola, e traffico congestionato. Questo il risultato dell'incidente tra due auto, avvenuto sulla tangenziale ovest, in direzione nord, all'altezza di Assago (Milano), verso le 13.30 di sabato 28 agosto.

Sul posto sono accorse quattro ambulanze e un'automedica del 118, oltre alla polizia stradale. A circa un'ora dal sinistro la circolazione procede ancora a rilento a causa della presenza dei veicoli incidentati sulla carreggiata.

A rimanere ferite nell'impatto, per fortuna non in maniera grave, una bambina di 5 anni, che ha riportato un trauma alla testa, e una donna di 41 anni, con un trauma al torace e all'addome. Entrambe sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano.