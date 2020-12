Incidente in tangenziale ovest: morto anche papà, dopo mamma e figlia 12enne

È deceduto anche il papà 41enne della famiglia che nella serata di sabato 5 dicembre è rimasta coinvolta nel terribile incidente avvenuto sulla tangenziale ovest, all'altezza di Rozzano. L'uomo era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Humanitas di Rozzano, ma purtroppo domenica è spirato. La madre della piccola, 39 anni, era morta sul posto mentre una delle figlie, 12 anni, era stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale San Paolo dove purtroppo è spirata poche ore dopo l'arrivo. Restano in condizioni delicate anche gli altri due fratelli, il maggiore di 16 anni e la sorella minore di 10.

Il terribile incidente

L'impatto è avvenuto, in direzione Genova, all'altezza dell'uscita con la strada statale 35 per Pavia. L'allarme è stato lanciato intorno alle 20. Sul posto sono accorse sei ambulanze, tre automediche, oltre a due mezzi dei vigili del fuoco e alla Polstrada. Ad essere coinvolte nell'impatto sono state tre auto.

I soccorritori non hanno potuto fare nulla per la mamma e ne hanno constatato il decesso sul posto. La ragazzina di 12 anni era stata portata al San Paolo, ma è deceduta poche ore dopo l'arrivo. Il papà, invece, trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano in condizioni disperate è deceduto domenica. Anche i gli altri due figli sono entrambi stati soccorsi in codice rosso. Il più grande è stato portato al Policlinico di Milano, mentre la bimba di 10 anni al Papa Giovanni di Bergamo.

Al momento dell'incidente i cinque familiari erano insieme a bordo di una Honda Jazz, mentre su una delle altre due auto coinvolte - una Mercedes e una Bmw 218d - viaggiava un 41enne, che è stato soccorso in codice giallo e trasportato all'Humanitas di Rozzano. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre genitori e figli dalle lamiere.

I rilievi per ricostruire la dinamica del tragico sinistro sono affidati agli agenti della stradale di Milano ovest. In base a una prima ricostruzione, l'impatto potrebbe stato causato dal maltempo e dalla velocità sostenuta. Dopo un tamponamento tra due delle auto, il terzo veicolo si sarebbe schiantato violentemente contro entrambe, facendo accartocciare la Honda della famiglia contro il guard rail.