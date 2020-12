Incidente in tangenziale ovest, una mamma morta, marito lotta per la vita e figli gravissimi

Tragico incidente in tangenziale ovest nella serata di sabato 5 dicembre. Una donna di 39 anni è morta, suo marito, 41 anni, è in condizioni disperate e i loro tre figli, un ragazzo di 16 anni, una bambina di 12 e un'altra di 10 sono rimasti gravemente feriti dopo un violento schianto.

L'impatto è avvenuto, in direzione Genova, all'altezza dell'uscita con la strada statale 35 per Pavia. L'allarme è stato lanciato intorno alle 20. Sul posto sono accorse sei ambulanze, tre automediche, oltre a due mezzi dei vigili del fuoco e alla Polstrada. Ad essere coinvolte nell'impatto tre auto.

I soccorritori non hanno potuto fare nulla per la mamma e ne hanno constatato il decesso sul posto. Il papà, invece, trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano lotta per la vita. Anche i tre figli sono tutti stati soccorsi in codice rosso. Il più grande è stato portato al Policlinico, come il padre, la ragazzina al San Paolo e la bimba al Papa Giovanni di Bergamo.

Al momento dell'incidente i cinque familiari erano insieme a bordo di una Honda Jazz, mentre su un'altra delle tre auto coinvolte viaggiava un 41enne, che è stato soccorso in codice giallo e trasportato all'Humanitas di Rozzano. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre quattro dei feriti dalle lamiere. I rilievi per ricostruire la dinamica del tragico sinistro sono affidati agli agenti della stradale.