Incidente sulla tangenziale: schianto tra un'auto e un camion, traffico in tilt

Traffico in tilt sulla Tangenziale ovest di Milano nella mattinata di mercoledì 9 ottobre a causa di un incidente tra un'auto e un camion che si è verificato tra le uscite di San Siro-Settimoi e Cusano-Bisceglie (direzione sud).

Tutto è avvenuto poco prima delle 7, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Nell'impatto tra i due mezzi un uomo di 44 anni (il conducente del veicolo) è rimasto intrappolato tra le lamiere contorte, è stato estratto dai vigili del fuoco del comando di Milano e accompagnato in codice verde al pronto soccorso del Nigurada. Accompagnato al pronto soccorso per accertamenti anche il conducente del tir, un uomo di 53 anni.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi parte della carreggiata è stata chiusa al traffico dalla polizia stradale. Secondo quanto appreso da MilanoToday si è formata una coda di oltre 5 chilometri tra Terrazzano e Cusano. Traffico intenso, a causa di curiosi, anche sull'altra carreggiata.