Coda sulla Tangenziale Ovest di Milano per un incidente: auto in fiamme

Coda lungo la Tangenziale Ovest, nel tratto Corsico / Gaggiano - Innesto A7, per un incidente stradale dove sarebbero rimasti coinvolti vari veicoli. Lo scontro è avvenuto attorno alle 19 di venerdì. In cielo si è vista un'alta colonna di fumo nero - una delle auto avrebbe preso fuoco - e il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni.

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che è intervenuta con due ambulanze in codice giallo. Ci sarebbero due pazienti - donna di 39 e uomo di 40 anni - ma le loro condizioni non sono gravi.

Sul posto arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale e la polizia stradale. Il sito di Milano Serravalle, la società che gestisce le tangenziali, informa che un veicolo è andato a fuoco dopo l'incidente, al chilometro 19+500, in direzione Sud.