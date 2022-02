Incidente sulla Tangenziale Ovest: coda di 3 km e traffico in tilt

Tre persone sono rimaste ferite e il traffico è rimasto rallentato. È il bilancio di un incidente stradale lungo la Tangenziale Ovest di Milano, l'A50 in direzione nord. Lo schianto, nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante, si è verificato dopo le 9 di mercoledì, tra l'innesto dell'A1 e la Ss412.

Serravalle, l'ente che gestisce le tangenziali di Milano, segnala coda di quasi tre chilometri anche dopo un'ora dall'incidente: "Coda per 2,9 km tra Interconnessione A1 (km 31+420) e il km 28+500 (tra gli svincoli di Interconnessione A1 e S.S. 412 Val Tidone/MI - Vigentina) in direzione nord (inizio Evento 02/02/2022 ore 09.10) causa incidente", scrivono nella nota.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze in codice giallo. Secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, i tre feriti - tre uomini di 43, 44, e 56 anni - non sono gravi. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi e per gestire il traffico veicolare.