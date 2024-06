Incidente in tangenziale a Milano: coda chilometrica e traffico bloccato

Almeno 4 chilometri di coda e una donna di 56 anni leggermente ferita. Sono le conseguenze di un incidente stradale avvenuto alle 11.30 di venerdì lungo la Tangenziale Ovest di Milano (A50).

Lo schianto, in direzione nord, è avvenuto nel tratto tra l'Uscita 8 Ss 412 Val Tidone VIgentina e l'uscita 7bis Rozzano Missaglia. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è intervenuta con un'ambulanza per soccorrere la donna, in codice verde.

Più gravi invece le conseguenze per il traffico rimasto bloccato anche per permettere alla polizia stradale di Assago di fare i rilievi. MilanoSerravalle, l'ente gestore delle tangenziali, ha fatto sapere che si sono formate code lunghe anche 4 chilometri.

A50 Carreggiata Nord. Km 29.5 Tangenziale Ovest Coda di 4 km tra Interconnessione A1 e Rozzano/Quinto De' Stampi in direzione A8 Laghi causa Incidente

All'alba di venerdì, sulla Tangenziale Nord di Milano due ragazzi, Brad Rossi e Richard Busnelli, di 27 e 29, hanno perso la vita per un tragico incidente contro un camion.