Grave incidente sulla tangenziale di Milano: donna in coma

Una donna in fin di vita e un altro ferito grave. È il bilancio di un brutto incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 13 agosto sulla Tangenziale Ovest di Milano, l’A50 in direzione sud, tra le uscite 3 (San Siro, Settimo Milanese) e 4 (Cusago, Bisceglie).

Lo scontro, nel quale secondo una prima parziale informazione, sono rimaste coinvolte due auto si è verificato una decina di minuti prima delle 23. Per fare i rilievi e ricostruire la dinamica sono intervenute le volanti della polizia stradale di Assago. Il traffico lungo l’arteria è rimasto bloccato durante l’emergenza.

I soccorsi invece sono stati affidati a cinque squadre dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), arrivate con tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Ad avere la peggio nell’incidente è una donna di 51 anni. È stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso con l’elicottero. A causa dei traumi riportati era in coma, spiegano dalla centrale operativa. L’altro ferito, un 39enne, è stato trasferito in giallo al San Carlo di Milano. Le sue condizioni destano meno preoccupazioni.