Incidente in tangenziale a Milano: 19enne gravissimo, altri 4 feriti

Lo scontro tra le due macchine. Poi quelle stesse macchine che "volano" sull'asfalto come schegge impazzite. Grave incidente lunedì sera sulla tangenziale Ovest di Milano, teatro di uno schianto che ha causato cinque feriti, tutti giovanissimi, tra cui un 19enne in condizioni gravissime.

L'impatto, stando alle prime informazioni finora apprese, è avvenuto alle 22.45 nel tratto di strada tra l'uscita 2 e l'innesto della A4. Lì, per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli si sono scontrati tra loro finendo poi contro i guardrail.

Sul posto sono subito intervenuti gli equipaggi di quattro ambulanze, due auto mediche e un elicottero del 118 per prestare soccorso ai feriti. Un ragazzo di 19 anni, che viaggiava come passeggero sul sedile anteriore di una delle due vetture, è stato ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Nello schianto ha riportato un gravissimo trauma cranico: è stato intubato e trasportato in ospedale in condizioni critiche. Altri quattro giovani - due 21enni e due 19enni - sono invece stati accompagnati tra i pronto soccorso del San Carlo e del Niguarda in codice giallo: anche loro hanno riportato ferite molto serie ma fortunatamente non dovrebbero essere in pericolo di vita.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale: a loro adesso spetterà il compito di ricostruire le cause del tragico incidente e accertare eventuali responsabilità.