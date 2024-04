Ha un malore in tangenziale e fa incidente: coda di 8 km a Milano

Una donna di 66 anni in gravi condizioni e una coda lunghissima. Il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale Ovest di Milano nel pomeriggio di martedì è dei peggiori. Un'automobilista ha perso il controllo della sua auto per un malore e si è incidentata. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 17, nel tratto tra l'uscita 7 bis, Rozzano Missaglia e l'uscita 8, Ss 412 Val Tidone Vigentina.

Sul posto sono intervenuti in codice giallo, poi diventato rosso, due equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). La donna è stata trovata in stato d'incoscienza e trasportata all'ospedale Humanitas in gravissime condizioni. La società che gestisce le tangenziali di Milano, Serravalle, segnala 8 chilometri di coda e traffico bloccato tra le uscite Corsico Gaggiano e Ss 12 Val Tidone Mi Vigentina in direzione A1 Bologna.