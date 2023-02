Incidente nell'ora di punta manda in tilt la tangenziale di Milano

Lunghe code lungo la Tangenziale Ovest a causa di un incidente stradale avvenuto lunedì mattina, intorno alle 7.

Lo schianto, che non ha provocato feriti gravi, si è verificato al chilometro 4+200 tra le uscite Ss 11 Novara Milano - Gallaratese e Interconnessione A4 in direzione A8 Laghi, come riporta l'ente gestore, Milano Serravalle. Ci sono state code di oltre 2 chilometri.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza e la polizia stradale, incaricata di fare i rilievi e gestire il flusso di veicoli. Si registrano lunghe code, di routine, anche sulla tangenziale Est e sulla Nord.