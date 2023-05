Incidente tra più auto in tangenziale a Milano: traffico rallentato

Traffico in tilt lungo la Tangenziale Ovest di Milano (A50) per un incidente stradale. Lo scontro, che ha coinvolto diversi veicoli, è avvenuto poco dopo le 9 di giovedì, in direzione sud, nel tratto tra l'uscita per l'A4 e quella Rho Cascina Ghisolfa.

Dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza hanno subito inviato tre ambulanze e un'automedica in codice giallo. Ci sarebbero quattro persone ferite, tra le quali due donne di 85 e 87 anni, ma non in modo grave, secondo le prime informazioni.

Presenti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano e la polizia stradale di Assago. A loro il compito di fare i rilievi e di gestire il flusso veicolare, fortemente rallentato.