Incidente in tangenziale a Milano: oltre 7 km di coda

Coda di 7 chilometri, in direzione Sud, lungo la Tangenziale Ovest di Milano (A50): un incidente stradale avvenuto poco dopo le 12 di martedì, che ha coinvolto un mezzo pesante, ha mandato in tilt il traffico, all'altezza delle uscite Rozzano Quinto Stampi - Opera Valtidone. La coda di auto, come confermato da Milano Serravalle, ente gestore, si è prolungata fino al tratto tra Strada provinciale 59 Corsico/Gaggiano e Interconnessione A1. Proprio sull'Autostrada A1, pochi minuti dopo, si è verificato un altro incidente tra due auto: nel tratto Barriera Milano Sud e Melegnano.

Nessuno dei due incidenti, stando a quanto segnalato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, ha provocato feriti gravi. In tutto sono rimaste ferite cinque persone, soccorse in codici gialli e verdi, da quattro ambulanze del 118. I rilievi, in entrambi i casi, sono stati affidati alla polizia stradale di Assago.