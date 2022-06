Incidente in tangenziale ovest: schianto tra auto e moto, uomo gravissimo

Gravissimo incidente stradale mercoledì mattina sulla tangenziale Ovest di Milano. Pochi minuti dopo le 11, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono schiantate tra loro nel tratto di strada tra l'innesto per l'autostrada A1 e lo svincolo per la statale Val Tidone.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 69 anni che si trovava alla guida della motocicletta. Soccorso dagli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica, il 69enne è stato trasportato in codice rosso all'Humanitas di Rozzano. Nello schianto ha riportato diversi traumi e ferite: le sue condizioni sono giudicate molto delicate e la prognosi è riservata. Praticamente illesa, invece, la donna di 66 anni che era al volante della macchina e che non ha avuto bisogno di cure mediche.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale, cui spetterà ora il compito di ricostruire le cause dello schianto e verificare eventuali responsabilità. Pesanti le ripercussioni sul traffico sulla tangenziale ovest.

Martedì sera un altro grave incidente in moto si è verificato a San Giuliano Milanese, sulla via Emilia, dove un uomo di 38 anni è finito in coma dopo lo scontro tra la sua Kawasaki e una Lancia Ypsilon.