Incidente in tangenziale, vola dalla moto dopo lo schianto: ragazzo grave

Grave incidente lunedì sera in tangenziale Ovest a Milano, dove - per cause ancora in corso di accertamento - un'auto e una moto si sono scontrate tra loro. Teatro dello schianto, avvenuto poco dopo le 22, è stato il tratto di strada tra l'uscita di Rozzano e l'innesto della Val Tidone.

Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 26 anni che viaggiava sulla motocicletta. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, il giovane è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano: la prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita. Dopo l'impatto con la macchina, è stato sbalzato a diversi metri di distanza sull'asfalto: ha riportato diversi traumi, ma al momento dell'arrivo dei sanitari era sveglio e cosciente.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale, a loro spetterà il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.