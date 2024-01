Schianto nella notte: ragazza di 23 anni gravissima

Tragico incidente stradale nella notte tra sabato e domenica in tangenziale Ovest a Milano. Pochi minuti dopo le 4, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto si è schiantata nel tratto compreso tra le uscite di Cusago e Lorenteggio.

Alla guida della vettura, che secondo le prime informazioni sarebbe finita contro un guardrail, c'era una ragazza di 23 anni. Soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e due auto mediche, la giovane è stata trasportata in condizioni critiche al pronto soccorso del Niguarda. Nell'impatto ha riportato un grave trauma cranico: è stata intubata sul posto e accompagnata in ospedale in pericolo di vita.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale, cui spetterà adesso il compito di ricostruire la dinamica dello schianto. Stando ai primissimi accertamenti, sembra che nell'incidente non sia rimasta coinvolta nessuna altra auto e che la 23enne abbia fatto tutto da sola perdendo il controllo della propria macchina.