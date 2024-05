Coda di oltre 4 km in tangenziale a Milano dopo un incidente

Traffico in tilt lungo la Tangenziale Ovest di Milano per un incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì. Alle 16 un motociclista di 52 anni è caduto lungo la strada, nel tratto tra l'uscita 4 Cusago Bisceglie Baggio e l'uscita 3/3a San Siro Settimo Milanese.

Sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato un equipaggio su un'ambulanza in codice giallo. Il ferito non dovrebbe essere in gravi condizioni. Il traffico per permettere i soccorsi e i rilievi della polizia stradale ha subito grandi rallentamenti

Stando a quanto rivelato da Milano Serravalle, ente che gestisce le tangenziali milanesi, sulla Ovest alle 17 si registra una "coda di 4 km tra Ss 494 Vigevano/Milano - Lorenteggio e Settimo Milanese/Milano - San Siro in direzione A8 Laghi".

Un'ora e mezza prima, alle 14.30, sulla Tangenziale Est, in direzione nord, due auto si sono scontrate. Nell'incidente, tra le uscite 8 e 8a Sp 03 Segrate Lambrate e le uscite 9 Padova Cascina Gobba, è rimasta ferita una donne di 27 anni. E durante i soccorsi si sono registrati rallentamenti e code.