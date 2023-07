Si schianta contro il guardrail: molto grave

Un uomo portato in ospedale in codice rosso dopo uno schianto contro il guardrail. L'incidente nel pomeriggio di sabato 29 luglio, poco prima delle 15, sulla tangenziale ovest, tra Baggio e Cusago.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito, 81 anni, in rosso al san Carlo di Milano. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, l'anziano era cosciente nonostante un pesante trauma cranico riportato nello schianto.

In base a una prima ricostruzione, l'81enne sarebbe andato a schiantarsi da solo, non è chiaro se per via di un malore. Nel sinistro non sarebbero coinvolti altri veicoli.