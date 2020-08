Incidente in tangenziale Nord, schianto auto-moto a Nova Milanese: morto un uomo

Grave incidente in tangenziale Nord sabato 15 agosto. Un uomo di 56 anni, un motociclista, ha perso la vita in un tragico schianto con un'auto all'altezza del chilometro 10, nel tratto compreso tra Cinisello Balsamo e Nova Milanese.

La chiamata ai soccorsi è scattata pochi minuti dopo le 9 e sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Al momento dell'arrivo dei soccorsi alcuni automobilisti che avevano assistito alla scena avevano già iniziato a praticare le manovre di rianimazione. Purtroppo inutili però i tentativi di salvare la vita all'uomo: troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto. In seguito all'impatto con un altro veicolo l'uomo sarebbe stato sbalzato dalla sella sull'asfalto. A terra, tra le corsie, sarebbe rimasto anche il casco dell'uomo. In tangenziale Nord sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi e ora sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione: a partire dalle 9.30 lungo la tangenziale Nord era segnalato già oltre un chilometro di coda nel tratto compreso tra lo Svincolo sulla Sp9 Vecchia Valassina e lo svincolo di Nova Milanese. Per consentire l'intervento dei soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine è rimasta chiusa l'entrata Sp9 Vecchia Valassina con la viabilità deviata.