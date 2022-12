La morte di Mel, il tassista papà di 4 figli, fu omicidio stradale

Fu omicidio stradale la morte di 'Mel', soprannome con cui era noto Melchiorre Lupisella, il tassista padre di quattro figli morto in un incidente in moto il 12 giugno del 2021 a Segrate. A stabilirlo una sentenza del giudice per l'udienza preliminare di Milano, davanti al quale l'automobilista che si scontrò contro la Ducati della la vittima ha patteggiato due anni.

Il magistrato ha accolto la tesi del pm, in base alla quale quello schianto purtroppo risultato fatale fu il risultato di una serie di violazioni del codice stradale da parte del conducente dell'auto, il quale avrebbe omesso "di rallentare al semaforo giallo", non fermandosi al rosso e andando 20 chilometri più veloce di quanto consentito.

All'automobilista sono state concesse le attenuanti generiche. Inoltre, gli è stata sospesa la patente per altri due anni. L'imputato ha potuto patteggiare anche perché ha risarcito la famiglia della vittima.

Chi era Melchiorre Lupisella

Melchiorre Lupisella faceva il tassista e viveva a Melzo (Milano). La sera dell'incidente viaggiava da solo alla guida della sua Ducati Monster quando si scontrò con una Citroen C3. "Questa notte siamo stati sconvolti da una di quelle notizie che nessuno vorrebbe mai sentirsi dare nella vita: il nostro prima amico e poi collega Mel (Melchiorre Lupisella) ha perso la vita in un incidente in moto. Un amico, un padre, una persona eccezionale che lascia un vuoto assordante ed incolmabile in ognuno di noi - avevano scritto i colleghi all'epoca della tragedia - (...) Mel ci manchi e ci mancherai, ma sarai per sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri".