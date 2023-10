Schianto in centro a Milano, taxi si ribalta: feriti i tre passeggeri

Incidente nella notte in pieno centro a Milano. Poco dopo mezzanotte e mezza, per cause ancora in corso di accertamento, un taxi si è ribaltato in via Francesco Sforza, proprio davanti al Policlinico.

Le tre persone che erano a bordo sono rimaste ferite in modo non grave. Soccorsi dagli equipaggi di due ambulanze del 118, i feriti sono stati trasportati agli ospedali Fatebenefratelli e proprio al Policlinico per alcune contusioni.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale: stando ai primi accertamenti, nello schianto non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi.