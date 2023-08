Travolto da un taxi in centro: uomo in coma dopo incidente

Un uomo di 89 anni lotta tra la vita e la morte dopo un incidente stradale in via Francesco Pecorari a Milano. L'anziano è stato travolto da un taxi all'altezza del civico 7 della centrale strada, poco lontano da Piazza Duomo. Il fatto si è verificato pochi minuti dopo le 11, mentre sulla città si stava abbattendo un violento temporale.

Sul posto sono intervenuti due equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza con ambulanza e automedica. Il paziente, incosciente, è stato stabilizzato dal personale del 118 che poi lo ha trasportato in ospedale in codice rosso, al Policlinico. Per via di alcune lesioni importanti, le sue condizioni sono molto delicate e ora è ricoverato in prognosi riservata.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale, che ha il comando provinciale poco distante. Secondo le primissime informazioni l'89enne stava attraversando la strada in un punto dove non erano presenti le strisce pedonali.