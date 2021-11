Incidente sulla Teem: camion perde il controllo del rimorchio e "sperona" un'auto

Due persone in ospedale e un'auto devastata dall'impatto. Incidente sulla Tangenziale Est esterna di Milano (Teem) nella mattinata di venerdì 5 novembre dove il rimorchio di un camion ha letteralmente travolto un'automobile.

Tutto è accaduto intorno alle 6:15 nel tratto tra Vizzolo Predabissi e Paullo (carreggiata Nord), come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dello schianto è al vaglio della Polstrada, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che l'automobile sia stata urtata dal rimorchio del camion; rimorchio che pare fosse fuori controllo (non è chiaro se il mezzo abbia sbandato).

Inizialmente le condizioni dei feriti - una ragazza di 16 anni, una donna di 47 e due uomini di 54 e 47 anni - sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automatica. I vigili del fuoco, intervenuti con un'autopompa, hanno estratto i passeggeri dell'auto; due di loro sono stati accompagnati in codice giallo in ospedale. Illeso, invece, il conducente 54enne del mezzo pesante.