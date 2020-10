Milano, grave incidente sulla Teem, tra Pozzuolo e Gessate: un morto e traffico in tilt

Un uomo morto e altre due persone ferite. È il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì nel Milanese, lungo la Teem (A58 Nord) tra Pozzuolo e Gessate.

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha subito inviato tre equipaggi su ambulanze e automedica, poco prima delle 18. Per la vittima, secondo le prime informazioni, non c'è stato nulla da fare. Gli altri due feriti, un 32enne e un 34enne, sono feriti ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

La dinamica dell'incidente, nel quale sarebbero rimasti coinvolti anche dei mezzi pesanti, è ancora da chiare. Sul posto è intervenuta la polizia stradale insieme ai vigili del fuoco. Il traffico, molto congestionato anche per via dello sciopero generale e vista l'ora, è andato in tilt.