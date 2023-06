Schianto frontale tra due moto: un morto e un ferito grave

Tragico incidente stradale domenica mattina sulla provinciale 21 a Teglio, in provincia di Sondrio. A schiantarsi frontalmente una Suzuki guidata da un 48enne del posto e una Kawasaki con a bordo un 55enne di Paderno Dugnano, nel Milanese. Nello scontro, violentissimo, ha perso la vita il più giovane dei due. L'altro motociclista è stato invece ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni critiche e in prognosi riservata.

Stando a quanto appreso, uno dei mezzi era diretto al Passo dell'Aprica, mentre l'altro scendeva dai tornanti. Uno dei due conducenti avrebbe tagliato la curva, impattando poi contro l'altra moto. I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri.

I militari stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e le responsabilità. La Kawasaki e la Suzuki, ridotte a un ammasso di lamiere, sono state posto sotto sequestro per tutti gli accertamenti.