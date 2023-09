Incidente a Terrazzano, frontale tra un'auto e una moto: grave un 49enne

Un motociclista di 49 anni è rimasto ferito in un'incidente frontale con un'auto in via Arese a Terrazzano (frazione di Rho, hinterland nord-ovest di Milano) nel pomeriggio di venerdì 29 settembre.

Tutto è accaduto poco dopo le 13.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Rho, intervenuta sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione sembra che il centauro si sia schiantato con l'automobile durante un sorpasso sul cavalcavia dell'autostrada. La moto, più nel dettaglio, stava viaggiando in direzione Arese e avrebbe invaso l'altra corsia e impattato con una Skoda Fabia che stava viaggiando verso Rho.

Le condizioni del centauro sono subito apparse serie, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo. Non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato diverse lesioni sul corpo. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi è stato chiuso al traffico il cavalcavia.