Incidente frontale tra un tir e un'auto, coinvolta una terza vettura: un ferito grave

Grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì a Casteggio (Pavia), in Oltrepò Pavese, lungo la strada provinciale 10 in direzione di Broni (Pavia).

Nello scontro tra un'auto e un tir, che viaggiavano in direzioni opposte, è rimasta coinvolta anche un'altra vettura. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'auto che si è schiantata contro il mezzo pesante: è un uomo di 62 anni di Pavia, trasportato in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono gravi.

Feriti, in maniera più lieve, anche il conducente del tir, un 26enne che lavora per un'azienda logistica del Milanese, e la donna di 52 anni di Rivanazzano (Pavia) che era al volante dell'altra vettura. La strada è rimasta interrotta per parte del pomeriggio per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente.

I carabinieri di Voghera hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro.