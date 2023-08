Terrore in autostrada per Boeri e la sua famiglia: un Tir in contromano

Terrore in autostrada per l'archistar Stefano Boeri, che viaggiava insieme al figlio, alla nuora (incinta) e alla nipote di 2 anni da Milano verso la Liguria. All'improvviso si è trovato davanti un Tir in contromano, sulla corsia di sinistra, ed è riuscito a schivarlo per un pelo. Lui stesso ha poi raccontato su Instagram la disavventura, che avrebbe potuto costare la vita a tutti loro.

"Devo sfogarmi", inizia il post, facendo chiaramente trasparire la forte scossa provata da Boeri e dai familiari. È successo sabato pomeriggio sull'autostrada A7 Milano-Genova, all'altezza di Dorno, nel Pavese. "Sto parlando con mio figlio di politica italiana (forse porta sfiga) quando mi compare davanti il muso di un Tir enorme. Contromano", scrive Boeri.

L'architetto, che è anche presidente di Triennale Milano, racconta di avere dato un'occhiata rapidissima per capire se la corsia centrale fosse libera e di essersi 'buttato' in una frazione di secondo. "Ci fosse stata un'altra macchina, eravamo spacciati", il suo commento. E ancora: "Bastava un attimo di disattenzione, non dico il cellulare ma anche solo la stazione radio da sintonizzare, e sarebbe finita".

I Boeri si sono fermati e hanno chiamato il 112. "Non so cosa sia successo e come sia potuto succedere", scrive ancora l'architetto: "Questo delinquente non era fermo, ma procedeva spedito. Stiamo tutti attenti quando guidiamo: idioti e criminali sulle strade sono armi letali e a grappolo".