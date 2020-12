Incidente a Segrate (Milano), si sente male mentre guida e si schianta col Tir: grave

Si è sentito improvvisamente male mentre stava guidando il suo tir ed è andato a schiantarsi contro uno spartitraffico. Grave incidente in via Cellini a Segrate (Milano) nella serata di giovedì 10 dicembre, verso le 19. Ad intervenire sul posto ambulanza e automedica del 118 e polizia locale.

Il conducente del camion, un 52enne italiano, è stato soccorso dal personale di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) che l'ha poi trasportato in ambulanza - in codice rosso - all'ospedale San Raffaele di Milano.

In base a quanto ricostruito, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Per fortuna nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. I rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro sono stati effettuati dagli agenti della locale di Segrate.