Incidente ad Abbiategrasso: finisce con l'auto nel Naviglio e muore

Un uomo di 55 anni, Tiziano Taini, è morto dopo essere finito con la sua auto nel Naviglio in secca ad Abbiategrasso (hinterland ovest di Milano) nella notte tra sabato e domenica 15 gennaio.

Tutto è accaduto poco prima della 1.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri ma sembra che il 55enne, agricoltore di Gaggiano che abitava alla cascina Carbonizza, stesse viaggiando con la sua auto in direzione Abbiategrasso quando, per cause al momento ancora da chiarire, è finito all'interno del canale privo d'acqua.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Taini è stato estratto dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco ed è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Fornaroli di Magenta dove è morto poco dopo.