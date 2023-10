Tommaso Pignataro, l'ex primario travolto e ucciso da un furgone sulle strisce

Anche l'ultima speranza si è spenta. Giovedì mattina è stato dichiarato morto Tommaso Pignataro, l'82enne investito lunedì mattina in via Palmanova a Milano. L'anziano, che viveva nella vicinissima via Ronchi, era stato travolto da un Transit guidato da un 66enne mentre attraversava sulle strisce pedonali ed era stato sbalzato a metri di distanza, cadendo - quasi fosse un sinistro scherzo del destino - sul simbolo che indica il limite di 30 chilometri orari nel controviale.

Soccorso e trasportato al Niguarda, Pignataro era arrivato in condizioni critiche in ospedale, in coma. Nelle scorse ore, dopo alcuni giorni di speranza, i dottori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'82enne - che avrebbe compiuto 83 anni a dicembre prossimo - era un medico in pensione. Iscritto all'albo dal lontano 1967, Pignataro era stato a lungo primario del reparto di gastroenterologia dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano.

L'incredibile scia di sangue sulle strade di Milano

Quello dell'ex dottore, però, è solo l'ultimo nome dei morti sulle strade di Milano, dove da inizio anno hanno perso la vita altri nove pedoni. La scia di sangue si era aperta il 10 gennaio, quando la 95enne Angela Bisceglia era stata travolta da un camioncino in retromarcia sul marciapiede in via Valassina. Meno di un mese dopo, il 7 marzo, era toccato a Federico Cafarella: 25 anni, era stato ammazzato da un bus dell'Atm mentre attraversava la strada in via Arici.

Il 15 luglio altro dramma, in viale Fulvio Testi, dove una moto aveva investito il 75enne Luciano Avigliano, deceduto praticamente sul colpo. Ad agosto due morti in meno di un mese: l'1 il giovane Karl Nasr, 18enne in vacanza in città con i genitori, schiacciato contro un palo da una supercar in viale Umbria e il 28 mattina l'89enne Nicola Zezza, morto dopo lo scontro con un taxi in via Pecorari, pieno centro città. A settembre, bilancio ancora più tragico.

L'8 a perdere la vita è stata una donna di 77enne, finita - in via Inganni - sotto un'auto che si è ribaltata dopo uno scontro con un altra macchina. La notte del 17 a restare sull'asfalto è stato invece il 28enne Vassil Facchetti, centrato da una Mercedes in viale Jenner dopo una serata in discoteca con gli amici. Il guidatore, un 30enne, si è consegnato soltanto 16 ore più tardi, dopo aver finto che gli aveva rubato l'auto. Il 18 mattina, alle 11, un altro dramma, in via Trasimeno, dove la pensionata "Nina" Pansini è stata trascinata per metri da un camion dell'Amsa.

Il 30 settembre era toccato al 62enne El Ghazouani Zeroual El Idrissi, investito da una Harley Davidson sabato pomeriggio in viale Jenner e morto in ospedale due giorni dopo. Giovedì, l'ennesimo nome che si aggiunge a una drammatica lista.