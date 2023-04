Incidente sull'autostrada A1: auto si ribalta, traffico in tilt

Incidente sull'Autostrada A1 Bologna-Milano nella mattinata di mercoledì 26 aprile. Una Fiat 500 L si è ribaltata all'altezza di San Donato Milanese paralizzando la circolazione in direzione Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 10, come appreso da MilanoToday, ma fortunatamente non risultano feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e gli agenti della polizia stradale. Il conducente del veicolo è stato estratto e accompagnato al pronto soccorso per accertamenti. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polstrada, sembra che l'automobile si sia ribaltata dopo aver urtato una Volkswagen New Beetle.

Per permettere le operazioni di soccorso e ripristino parte della carreggiata è stata chiusa al traffico; sull'arteria stradale (in direzione del capoluogo milanese) si sono formati circa 2 km di coda. Il traffico, più nel dettaglio, è paralizzato dalla barriera sud fino allo svincolo con la A50 (la tangenziale ovest).