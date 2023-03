Incidente in autostrada tra un furgone e un tir: un morto e traffico in tilt

Un furgone distrutto, un morto e traffico in tilt verso Milano. È il bilancio di un incidente avvenuto sull'Autostrada A1 Piacenza-Milano nella mattinata di giovedì 2 marzo nel tratto tra Basso Lodigiano e Lodi (in direzione del capoluogo lombardo).

Tutto è accaduto poco prima delle 9.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo quanto ricostruito il furgone, guidato da un uomo di 58 anni, ha tamponato il tir che lo precedeva. L'impatto è stato devastante, tanto che la cabina del furgone è andata distrutta. Sul posto erano intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente. Illeso, invece, il camionista alla guida dell'altro mezzo pesante. Sul posto sono presenti polizia stradale, vigili del fuoco, soccorsi sanitari e meccanici.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi sono state chiuse al traffico due corsie di marcia, società Autostrade segnala 5 km di coda verso Milano. L'azienda consiglia ai viaggiatori diretti verso Milano di prendere la A21 Piacenza-Brescia e poi la A4 Milano-Brescia in direzione di Milano. "Per le lunghe percorrenze - ha puntualizzato la società -, si consiglia di prendere la A22 Modena-Brennero e poi la A4 Milano-Brescia in direzione di Milano".