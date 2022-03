Incidente sull'autostrada A4, traffico in tilt: circa 5km di coda

Traffico in tilt sull'Autostrada A4 Milano-Torino nella serata di martedì 15 marzo a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 18:30 tra le uscite di Cormano e l'innesto dell'A8 (in direzione del capoluogo piemontese).

Secondo una prima ricostruzione sembra che un 28enne abbia perso il controllo dell'auto e sia finito contro il guardrail. Inizialmente le sue condizioni erano apparse gravi (l'agenzia regionale di emergenza urgenza aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre i vigili del fuoco), fortunatamente i traumi riportati si sono rivelati meno gravi del previsto ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto anche la polizia stradale.

Sull'A4, secondo quanto appreso da MilanoToday, ci sarebbero code per circa 5km, ma i rallentamenti iniziano già da Cinisello, code anche in senso contrario per curiosi.